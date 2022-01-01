«По европейским стандартам»: В САД рассматривают варианты строительства надземных переходов в пригороде Николаева на трассе Н-11

Иллюстрация

В Николаевской области на трассе Н-11 «Днепр – Николаев» планируют построить несколько надземных пешеходных переходов, которые будут находиться в районе села Мешково-Погорелово и Воскресенске.

Об этом в ходе брифинга рассказал глава Службы автомобильных дорог Николаевской области Александр Антощук, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Что касаемо трассы Н-11, есть планы в селе Мешково-Погорелово и в том же Воскресенске сделать надземные переходы. На сегодняшний день мы разрабатываем проект, проектная организация определена. Впоследствии (наземные, - ПН) пешеходные переходы будут убраны и по европейским стандартам будут установлены надземные переходы в целях безопасности движения, — заявил Антощук

Напомним, в Николаевской ОГА ранее сообщали, что строительство надземного перехода на разных уровнях в районе поселка Мешково-Погорелово планируют начать в 2022 году.