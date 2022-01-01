В Аргентине установилась жара +40 градусов, температура бьет рекорды

В Аргентине зафиксировали рекордную температуру выше +40 градусов, из-за чего страна стала самым жарким местом на планете. Местные жители страдают от перебоев электричества и всеми путями спасаются от духоты.

Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на «Reuters».

Известно, что сотни тысяч людей остались без электроснабжения, когда в столице Буэнос-Айресе и его окрестностях произошел сбой в электросетях. Сухая жаркая погода в Аргентине уже наносит удар по урожаю. Температура в стране даже превысила показатели Австралии.

Местные жители говорят, что уже с самого утра градусник показывает около 31°C. Из-за того, что в некоторых регионах нет электричества, люди не могут подключить кондиционеры, чтобы хоть как-то спасаться от жары. Власти призывают аргентинцев не выходить на улицу в солнцепек, носить легкую одежду и пить воду.

В последние годы в Аргентине наблюдается необычное количество лесных пожаров в дельте реки Парана, а уровень воды упал почти до 80-летнего минимума.

Напомним, что в Николаевской области станет немного теплее в конце недели, когда температура поднимется до +3 градусов.