«Вероятнее всего, они выполняют указания»: Студзинская рассказала о «саботажниках» в николаевской «инфекционке»

Сотрудников КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», которые саботируют работу больницы, около 12-15 человек, они сотрудники администрации, и, вероятнее всего, выполняют чьи-то указания.

Об этом заявила исполняющая обязанности главы КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Здесь можно это все разделить на два лагеря. Есть лагерь, который блокирует, есть лагерь, который работает, который зарабатывает деньги для КНП, который выполняет свою работу и им все равно, кто будет руководителем, - сказала Студзинская.

Она отметила, что весь медперсонал продолжает выполнять свою работу и не участвует в саботаже. В то же время, некоторые сотрудники административного персонала пытаются блокировать деятельность КНП.

— Это та задача, которая стоит передо мной в первую очередь – чтобы КНП принимало больных и выполняло обязанности. То есть, тот персонал, который сейчас находится на страже здоровья – это врачи и медсестры, санитарки, они работают. Они работают и выполняют свои функции. Они молодцы. Они, несмотря ни на что, не участвуют ни в каких интригах. Но есть ложка дегтя. Это небольшое количество. Весь персонал больницы – это 188 человек, а это где-то 10-15 человек, люди, которые саботируют работу, - рассказала и.о. главы больницы.

При этом, сами саботажники, по мнению Студзинской, выполняют чьи-то указания, хотя сами периодически выходят на контакт и дают понять, что им запрещают выполнять поручения нового руководства.

— Это люди, по моему впечатлению, конечно же, преследуют свою цель, но, вероятнее всего, они выполняют чьи-то указания. Когда мы разговариваем с ними наедине и я прошу дать мне документы, ознакомить меня с задачами, что нужно выполнить, чтоб не пропустить сроки, они как люди меня понимают, кивают головой, глазами дают понять, что все сделали бы, но в конце дня говорят: «Мы не можем подать такую информацию, потому что нам не разрешают этого делать». Это человеческий фактор. Проводится коммуникация, мы работаем в этом направлении, я работаю с каждым человеком отдельно. Я считаю, что в любом случае мы добьемся этого и наладим отношения, несмотря ни на что, не будет разграничивать больше на лагеря, - отметила Ярослава Студзинская.

Также она добавила, что не видела заявления трудового коллектива, на котором якобы стоят подписи всех медиков больницы.

— Что касается иска – я его не видела и не знаю, о чем идет речь. Информации у меня такой нет. Какие подписи? Это люди, они умеют самостоятельно думать, принимать решение, выбирать, как им дальше работать. Я думаю, каждый в состоянии решать, что ему подписывать и как дальше быть, - добавила руководительница больницы.

Как известно, 4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской.

10 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжились противостояния между новым и старым руководством больницы - бухгалтерия тормозила процесс выдачи необходимой для начисления зарплаты документации, а в больницу пришел скандальный киевский «активист».