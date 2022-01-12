Из Николаевского зоопарка в ЮАР отправили троих львиц – Симбу, Илану и Гермиону

Троих львиц, которые родились в Николаевском зоопарке, отправили в реабилитационный центр Симбогна Гейм Парк в Южно-Африканской республике. Там они будут жить в полусвободных условиях.
Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на директора зоопарка Владимира Топчего.
Отправка животных состоялась 11 января. Транспортировкой львиц занимается благотворительный фонд «Нейтон». В дальнейшем Симбу, Илану и Гермиону ждет улучшение условий проживания.
«Родившиеся в Николаевском зоопарке 3,5-летняя Гермиона и почти 2,5-летние Симба и Илана, переданы благотворительному фонду «Нейтон» для транспортировки, и с целью постоянного содержания в реабилитационном центре в полусвободных условиях. Это международная организация, которая в Украине занимается улучшением условий окружающей среды с 2014 года, работает с дикими животными – в основном медведями и львами», – отметил Топчий.