В Офисе президента заявили о планах запуска программы «єСубсідія» по аналогии с «єПідтримка»

В Офисе президента планируют запустить программу «єСубсідія» с выплатами на карточку, которые можно потратить только на оплату коммунальных услуг по аналогии с программой «єПідтримка».

Об этом сообщил Ростислав Шурма в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Шурмы, в Офисе президента планируют настроить систему платежей и навести порядок с субсидиями в ней. Он уточнил, что речь идет о выплатах на карту для оплаты коммунальных услуг, что позволит верифицировать каждого получателя субсидии.

Также замглавы добавил, что «єПідтримка» будет активно развиваться:

« «єПідтримка» будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами», - уточнил Ростислав Шурма.

Ранее сообщалось, что «Тысячу Зеленского» разрешат потратить на лекарства и социальные нужды, но только гражданам старше 60 лет.