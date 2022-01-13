Правительство выделило ₴16 миллионов на помощь пострадавшим участникам АТО

Кабинет Министров выделил 16 284,7 тысячи гривен для финансовой помощи лицам, пострадавшим во время участия в АТО.

Об это сообщается на официальном сайте Кабинета Министров Украины.

Вчера, 12 января, на очередном заседании Кабинет Министров Украины принял распоряжение о выделении Министерству по делам ветеранов Украины 16 284,7 тыс. гривен для предоставления единовременной денежной помощи лицам, пострадавшим во время участия в антитеррористической операции.

Эту сумму распределят между тремя семьями, члены которых погибли на востоке Украины, а так же часть средств будут выделены 22 пострадавшим, получившим инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания во время участия в антитеррористической операции.

- члены семей троих погибших получат 4 192 500 гривен; - 22 человека, подвергшихся инвалидности, получат 12 092 200 гривен (девять человек, инвалиды ІІ группы – 5 400 700 гривен; 13 человек, инвалиды ІІІ группы – 6 691 500 гривен)».

Соответственно, три семьи погибших в АТО воинов получит по 1 397 000 гривен. Каждому бойцу, получившему ІІ группу инвалидности, государство выделит 600 078 гривен, а защитнику с ІІІ группой инвалидности – 514 731 гривну.

Напомним, что жители, разрушенного после взрыва в Новой Одессе, дома получили компенсацию, 1м² оценили в ₴9,8 тысяч.