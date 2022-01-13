Первый шаг в высшее образование ученики 11 классов могут сделать уже сегодня

В университете имени Пилипа Орлика прошла встреча с учениками 11-х классов николаевских школ.

Об этом сообщили в пресс-службе университета.

В первую очередь участников встречи интересовал вопрос, как избежать рисков, и, несмотря ни на что, осуществить свою мечту о высшем образовании.

Приемная комиссия университета предложила 11-классникам реальные кейсы вхождения в высшее образование уже сегодня.

«Учащиеся 11-х классов могут это сделать прямо сейчас, поступив на дистанционный курс рабочей специальности Центра рабочих профессий университета, параллельно с учёбой в школе», – отметила Анна Жданова, ответственный секретарь приемной комиссии.

В результате, одновременно с аттестатом, они получат диплом квалифицированного работника по одной из выбранных ими специальностей:

– младшая медицинская сестра;

– лаборант химико-бактериологического анализа;

– деловод;

– стюард;

– кассир;

– паспортист.

После получения диплома квалифицированного работника, независимо от результатов ВНО, абитуриенты, по их желанию, будут зачислены сразу на второй курс колледжа университета. И, кроме того, получат право начать работать по специальности.

В колледже студенты могут освоить такие специальности:

– фармация, промышленная фармация;

– право;

– компьютерная инженерия;

– журналистика;

– гостинично-ресторанное дело;

– геодезия и землеустройство;

– финансы, банковское дело и страхование;

– учет и налогообложение;

– маркетинг;

– предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;

– медсестринство.

Окончив колледж, студент получает диплом младшего бакалавра, возможность, быть принятым на 3 курс бакалаврата университета и получить высшее образование (бакалаврский уровень) по специальностям:

Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Психология

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Компьютерная инженерия

Дошкольное образование

Начальное образование

Медсестринство

Журналистика

Фармация, промышленная фармация

Туризм

Право.

Срок получения высшего образования, в этом случае сокращается от 6 месяцев до одного года. За это время студент получает несколько профессиональных дипломов: квалифицированного рабочего, младшего бакалавра, бакалавра.

Воспользовавшись предложенной моделью, абитуриенты могут осуществить мечту о высшем образовании уже сегодня, не дожидаясь летней вступительной кампании.

Приемная комиссия: Николаев, улица Котельная, 2, телефон 050-394-72-87, 0935120012, 0501985893 (viber), сайт mku.edu.ua

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