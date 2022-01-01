В Николаеве открыт набор на тренинговую программу от итальянских шеф-поваров

С февраля в Николаеве начинает работать практическая тренинговая программа для желающих научиться работать в современном туристическом и гостинично-ресторанном бизнесе. Программа – это результат сотрудничества Университета имени Пилипа Орлика и итальянских партнеров: Средиземноморского союза шеф-поваров Италии и кулинарной школы «Settima Luna».
Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Слушатели тренингов будут иметь возможность получить теоретические знания и практические навыки от представителей Средиземноморского союза шеф-поваров Италии и кулинарной школы «Settima Luna». На базе Университета Пилипа Орлика это будет профессиональное обучение, а далее реальное менторство во время практической стажировки в Италии.
Программа международной профессиональной подготовки в сфере ресторанно-гостиничного обслуживания предусмотрена по специализациям: повар; кондитер; пиццайоло; официант; бармен; администратор зала.
В практическую тренинговую программу итальянские рестораторы включили:
– бесплатные курсы итальянского языка (необходимый минимум);
– бесплатные мастер-классы по изучению основ традиционной итальянской кухни;
– дегустация итальянских продуктов;
– бесплатный проезд на стажировку (Украина-Италия-Украина);
– бесплатное проживание и питание непосредственно на основе практики;
– ежемесячная стипендия 350 евро.
Программа рассчитана на сегодняшних студентов, слушателей Центра рабочих профессий, которыми можно стать прямо сегодня (получение диплома по рабочим профессиям является платным), и абитуриентов, которые не окончили высшее образование, но могут восстановиться в университете по академической справке.
Организованная на базе Международного классического университета имени Пилипа Орлика это, – по сути, единственная программа такого уровня в Украине. Ее выпускники по окончании стажировки получают диплом квалифицированного рабочего и сертификат о прохождении международной стажировки, а также реальную возможность продолжения обучения на образовательном уровне «профессиональный младший бакалавр».
Университет имени Пилипа Орлика один из немногих, кто внедряет европейскую модель дуального обучения. В ее программу входит прохождение тренингов от международных партнеров на базе университета, участие в семинарах профессионального мастерства, приобретение реального практического опыта в самых престижных туристических и гостинично-ресторанных комплексах мира.
Для студентов дуальная модель, это еще и реальная возможность заработать во время оплачиваемой стажировки. Для горожан, в возрасте от 17 до 60 лет, – получить новые знания, качественную профессиональную подготовку и перспективу индивидуального развития.
Обучение будет проводиться с февраля по май (теория) и с 15 июня по 15 сентября практическая стажировка в Италии в регионе Монте-Горгано в провинции Фоджа на берегу Адриатического моря.
Такая программа Университета имени Пилипа Орлика – это уникальный шанс получить востребованную специальность, а также – увидеть мир, расширить свой кругозор, получить качественную языковую практику и, конечно же, практические навыки по своей специальности в ресторанах и отелях всемирно известных курортов.
В целом университет им. П. Орлика осуществляет подготовку по следующим специальностям:
МЛАДШИЙ БАКАЛАВР:
Фармация, промышленная фармация
Право
Компьютерная инженерия
Журналистика
Гостинично-ресторанное дело
Геодезия и землеустройство
Финансы, банковское дело и страхование
Учёт и налогообложение
Маркетинг
Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность
Медсестринство
БАКАЛАВР:
Транспортные технологии (автомобильный транспорт)
Технологии медицинской диагностики и лечения
Финансы, банковское дело и страхование
Психология
Физическая терапия, эрготерапия
Гостинично-ресторанное дело
Геодезия и землеустройство
Компьютерная инженерия
Дошкольное образование
Начальное образование
Медсестринство
Журналистика
Фармация, промышленная фармация
Туризм
Право
МАГИСТР:
Финансы, банковское дело и страхование
Фармация, промышленная фармация
Физическая терапия, эрготерапия
Гостинично-ресторанное дело
Компьютерная инженерия
Общественное здоровье
Менеджмент
Психология
Туризм
Право
АСПИРАНТУРА:
Психология
Получить более детальную информацию и зарегистрироваться на проект можно по адресу: г. Николаев, ул. Котельная, 2, или по телефону: 050-394-72-87, 0935120012, 0501985893 (viber), 0503947222, сайт mku.edu.ua