Украинские военные провели тренировки по противовоздушной обороне на Херсонщине вблизи оккупированного Крыма

В Херсонской области подразделения противовоздушной обороны группировки войск «Юг» провели тренировку расчетов зенитных ракетных комплексов 9А33 БМ3 «Оса-АКМ».

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Указывается, что на сегодняшний день «Оса-АКМ» остается «грозным и мощным» автоматизированным военным зенитно-ракетным комплексом и предназначен для прикрытия сил и средств подразделений во всех видах боевых действий.

По словам подполковника Александра Рабчевского, офицера группировки войск «Юг», среди потенциальных целей этого комплекса - вражеские беспилотники, вертолеты, самолеты и наземная техника врага.

«ЗРК «Оса-АКМ» имеет хорошую проходимость и может преодолевать водные препятствия вплавь и имеет высокие огневые возможности и позволяет уничтожать разные цели, на расстоянии до 10 километров, при этом цель можно обнаружить на отдаленных до 45 километров. Поэтому именно для этого мы тренируем личный состав подразделений противовоздушной обороны, потому что должны быть готовы к любым возможным действиям противника на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что РФ перебрасывает войска из восточных регионов в западные и сформирует новые дивизии возле Украины.