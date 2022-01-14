Среди товаров в чешском супермаркете нашли кокаин

В чешском супермаркете вместе с фруктами завезли кокаин.

Об этом сообщает Novinky.cz со ссылкой на пресс-службу Национального центра по борьбе с наркотиками.

Наркотическое средство обнаружили кладовщики продуктового супермаркета в чешском городе Роуднице-над-Лебем. В ящике с экзотическими фруктами они обнаружили несколько пакетиков с кокаином.

«Могу подтвердить, что в конце 2021 года мы открыли дело о найденных в супермаркете города Руднице пакетиках кокаина», - заявила представитель ведомства Барбора Кудлачкова.

Полиция пока не хочет предоставлять дополнительную информацию в интересах следствия.

Напомним, что ранее во французском порту обнаружили контейнер с 1,5 тоннами кокаина.