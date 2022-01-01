«Мы начинаем строить новую дорогу»: В САД Николаевщины рассказали о ходе строительства четырехполосной трассы на Одессу

В Службе автомобильных дорог Николаевской области рассказали, что сейчас занимаются проектированием автомобильной трассы М-14 в четыре полосы движения. Также уже ведется строительство дороги на некоторых участках.

Об этом во время брифинга рассказал глава САДа Александр Антощук, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Дорога разделена на пять участков. На сегодня уже по первому участку проводим капитальный ремонт в сторону Одессы. Но, по сути, мы начинаем строить новую дорогу. Потому что на сегодняшний день у нас дорога из двух полос, сейчас всю дорогу от Николаева и до Одессы проектируем в четыре полосы, — заявил начальник Службы.

Он рассказал, что в этом году планируют приступить к строительству следующего участка дороги - от моста и до поворота на Маловарваровку, отмечая, что по этому участку разработка документации почти завершена.

При этом конкретные сроки окончания работ Антощук не назвал, лишь подчеркивая, что они «максимально сжатые».

Напомним, в ходе годового отчета глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал о планах на 2022 год, среди которых и реализация строительства четырехполосной трассы в Одессу.

Также напомним, что главы Николаевской, Херсонской и Одесской ОГА просили Президента помочь с модернизацией соединяющей регионы трассы М-14.