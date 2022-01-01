Федорова через суд хочет отменить свое увольнение и заблокировать конкурс на должность директора николаевской «инфекционки»

Светлана Федорова через суд пытается обжаловать свое увольнение с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Об этом свидетельствует информация на ресурсе судебной власти.

Так, в Ленинский райсуд Николаева поступило заявление об обеспечении иска Федоровой к облсовету и КНП относительно ее увольнения и восстановления на работе – в нем она просит запретить органу местного самоуправления проводить какие-либо действия относительно организации конкурса на выбор нового директора инфекционки.

Также Федорова хочет запретить облсовету проводить конкурс на замещение вакантной должности директора больницы.

Дело будет рассматривать судья Надежда Румянцева. Интересы Светланы Федоровой в суде будет представлять адвокат Владимир Тимошин.

Отметим, что исполняющую обязанности руководителя больницы Ярославу Студзинскую назначали сроком на два месяца. За этот период в облсовете планируют организовать и провести конкурс, на котором выбрать нового руководителя КНП.

Как известно, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.

4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской. Несколько следующих дней в больнице продолжалось противостояние.