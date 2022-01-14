Британской актрисе повторно выдали «Оскар» взамен украденной статуэтки

Президент американской Академии кинематографических искусств и наук Дэвид Рубин 12 января вручил британской актрисе Хейли Миллс новый «Оскар» взамен пропавшей статуэтки.

Об этом сообщает «TJournal».

В 1960 году 14-летняя Хейли Миллс получила «Оскар для несовершеннолетних» (уменьшенную статуэтку) за роль сироты в диснеевском фильме «Поллианна». В конце 1980-х награду украли из её дома, пока Миллс была на съёмках в США. Статуэтку так и не нашли.

Несовершеннолетних актёров награждали уменьшенной версией «Оскара» до 1962 года. Хейли Миллс стала последней, кто удостоился этой награды. Теперь детей номинируют наравне со взрослыми.

Напомним, ранее в США стриминговый сервис убрал из каталога фильм «Унесённые ветром», который обвинили в расизме.