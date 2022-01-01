«Достаточно лишь моргнуть»: Минцифры презентовало обновленное приложение «Дія.Підпис»

Министерство цифровой трансформации представило обновленный сервис «Дія.Підпис».

Об этом Минцифры сообщает в своем Telegram.

«Если раньше, чтобы подтвердить личность и подписать электронный документ, нужно было крутить головой, то сейчас достаточно лишь моргнуть», — сообщили в ведомстве.

В видеоролике Михаил Федоров продемонстрировал как работает обновление: чиновник дистанционно подписал договор аренды на жилье с владельцем квартиры через приложение «Дія».

Минцифры отметило, что с этой подписью можно заверить любой PDF-документ: заявление на портале «Дія», бизнес-контракты, официальные письма, заявления, договоры, доверенность и прочие.

Напомним, что ранее в Минцифры подсчитали, что в рамках программы «єПідтримка» украинцы потратили 638 миллионов гривен.