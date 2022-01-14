На Николаевщине за год девять тысяч человек сдали на водительские права

В прошлом году сотрудники сервисных центров МВД в Николаевской области выдали более 9 тысячам клиентов их первое водительское удостоверение.

Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Николаевской области.

За год сервисные центры МВД в Николаевской области провели более 45 тысяч регистрационных операций. Администраторы совместно с сотрудниками Экспертной службы МВД проверяли транспортные средства, нет ли на них поддельных номеров агрегатов. В прошлом году таких «проблемных» авто обнаружили 13, кроме того, нашли 7 машин, угнанных в Украине или заграницей.

«Были также случаи, когда клиенты пытались получить услуги на основании документов с признаками подделки. Благодаря внимательности сотрудников сервисных центров МВД выявлен 41 подобный факт. Больше всего пользовались спросом «сомнительные» водительские удостоверения и медицинские справки», - отмечено в сообщении.

В течение прошлого года справку о наличии или отсутствии судимости получили более 30 тысяч граждан. Эта услуга является бесплатной, такую справку можно заказать онлайн и забрать в заранее выбранном сервисном центре МВД.

Напомним, ранее в Николаеве пенсионерка в 79 лет получила свои первые водительские права.