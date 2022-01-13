«Сердце в Винницу, печень во Львов, почку в Киев»: Патрульные срочно доставили донорские органы для спасення трех жизней

В Виннице патрульные помогли срочно доставить донорские органы 44-летнего мужчины, скончавшегося от инсульта. Органы доставили трём пациентам в разные регионы Украины.

Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

Вчера, 12 января, жизнь 44-летнего мужчины оборвалась в результате инсульта. Его родные дали согласие на изъятие определенных органов донора для дальнейшей . В тот же день к руководству Департамента патрульной полиции обратились представители Министерства здравоохранения Украины с просьбой помочь оперативно доставить донорские органы в определенные локации. На этот призыв сразу отреагировали и организовали необходимую работу экипажей.

В Виннице команда врачей передала экипажам патрульных жизненно важные грузы — сердце, печень и две почки. Инспекторы тремя экипажами оперативно доставили их в несколько мест назначения: Винницкую областную клиническую больницу имени Пирогова, в аэропорт "Гавришевка" и в границу с Хмельницкой областью.

«Печень вертолетом авиации МВД, а почку каретой скорой помощи доставили во Львов, вторую почку доставили в Киев, а сердце — в Винницкую областную клиническую больницу имени Пирогова», - сказано в сообщении.

Министерство внутренних дел выразило соболезнования и благодарность семье донора за столь важное решение, которое подарило шанс на жизнь сразу трем людям. А также пожелало скорейшего выздоровления пациентам, получившим органы.

Как известно, что ранее Зеленский подписал закон, согласно которому трансплантация в Украине будет для пациентов бесплатной.

Напомним, как в сентябре прошлого года в Киев доставили из Винницы на вертолете донорское сердце для 12-летней девочки. Благодаря аэромедицинской эвакуации доставка заняла всего 50 минут.