Двое николаевских актеров снялись в новой украинской романтической комедии

Этой зимой в широкий прокат выходит многообещающая украинская комедия «Найкращі вихідні». Создатели уверяют, что зрители увидят лучших украинских актеров, топовых музыкантов и непредсказуемые камео.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Комедия выйдет в кино 2 февраля. В фильме снялись двое актеров из Николаева – Александр Рудинский и Юлия Чепурко. Комедия рассказывает о парне из Германии, который устраивается волонтером на фестиваль, чтобы влюбить в себя организаторку, но теряет зарубежного хедлайнера. О ребятах из Кривого Рога, которые устраивают легендарную вечеринку, но ссорятся, как дети и дерутся, как взрослые. О юной одесситке, которая ищет папу-рокера, которого не видела и идеализировала долгие 10 лет. И о карьеристке из Львова, которая приезжает на важное собеседование, но младший брат срывает абсолютно все планы.

Александр Рудинский играет Саню из Кривого Рога, который ценит личную свободу и соблюдает соглашение: никакой свадьбы, пока не поседеет. Вместе с друзьями он отправляется в столицу, чтобы устроить мальчишник для своего друга, а вместе с тем покорить Киев и коренных киевлянок. Но они устраивают настоящий переполох.

- Шикарные впечатления от фильма, очень жду премьеру. Шикарные, потому что я играл в паре с друзьями: с кем я учился на курсе, с кем уже имел опыт съемок. К тому же мы играли героев из такой среды, в которой выросли. И, надеюсь, в кадре это будет выглядеть довольно органично, – рассказывает Рудинский.

Юлия Чепурко играет роль работодательницы львовянки Миры (Наталья Бабенко), которая держит с ней связь по интернету, пока та разыскивает своего брата Лесика.