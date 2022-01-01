Компания SpaceX успешно запустила в космос украинский спутник «Сич»

Американская компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, запустила в космос спутник Украины «Сич-2-30».

Об этом пишет пресс-служба SpaceX.

Запуск ракеты состоялся в 17:25 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Уже в 17:35 первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 - приземлилась на платформу.

Далее спутник должен отсоединится от блока на высоте 500 километров через, почти, полтора часа полета - в 18:48 по киевскому времени. В 20:15 аппарат будет пролетать над Украиной, чтобы установить связь с наземной инфраструктурой.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал запуск спутника.

«Нынешний успешный запуск стал первым за последние десять лет выводом в космос украинского спутника. Поэтому с особой гордостью хочу отметить и поблагодарить украинских конструкторов, инженеров, ИТ-специалистов и испытателей, которые еще раз подтвердили свой высокий уровень. Они доказали возможность создавать новые образцы современной космической техники и утверждать Украину как мощное космическое государство. С уверенностью могу сказать, что сегодня у нас еще один успешный пример плодотворного сотрудничества украинских и американских компаний в сфере мирного освоения космоса», - написал президент.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/XUQWHtB7kJ — SpaceX (@SpaceX) January 13, 2022

Президент Украины на своей странице в Facebook добавил, что спутник дистанционного зондирования Земли «Сич-2-30» разработало и изготовило ГП «Конструкторское бюро «Южное» имени Янгеля» вместе с другими украинскими предприятиями. Это полностью отечественная технология.

Напомним, что Украина вела переговоры со SpaceX о запуске украинского спутника на орбиту Земли. В декабре 2021 года стало известно, что украинский спутник «Сич» успешно прошел все испытания и скоро отправится в США.