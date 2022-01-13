Запорожский судья на корпоративе спел песню Круга «Кольщик» – в суде оправдались, что «о вкусах не спорят»

В Запорожье заместитель главы Шевченковского районного суда Павел Зарютин спел на корпоративе песню Михаила Круга «Кольщик».

Видео с корпоратива опубликовал в Facebook Михаил Жернаков.

«Уголовный сходняк? Песенный конкурс в исправительной колонии? Да нет – это празднуют корпоратив судьи Шевченковского суда Запорожья. Поет: заместитель председателя суда Зарютин. Танцуют: судьи Зарютин, Дмитрюк, Карабак, Боев, Звездова», - отметил Жернов.

На сайте суда ответили на публикацию Жернакова и признали, что один из судей исполнил песню Михаила Круга. Коллектив суда 15 декабря во внерабочее время праздновал «День работника суда».

«Указанная встреча проходила в одном из ресторанов Запорожья, на праздновании присутствовали исключительно судьи, других посетителей в арендованном судьями зале ресторана не было. Во время празднования были соблюдены все требования действующего законодательства Украины, в том числе и по карантинным ограничениям. Мероприятие было полностью оплачено личными средствами присутствующих судей».

«Судьи, как и все другие граждане Украины, имеют право на отдых и личную жизнь. Также судьи, как и все жители Украины, вправе самостоятельно выбирать музыкальные произведения, книги, фильмы, спектакли, которые им нравятся. О вкусах не спорят – говорит известная поговорка», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Харьковский университет МВД назначил расследование, почему его курсантки сняли TikTok под музыку «Вороваек».