«Аэрокосмическая отрасль всегда будет визитной карточкой нашей страны», – Зеленский об успешном запуске украинского спутника «Січ»

Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи города Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи с нашим спутником «Січ-2-30». В настоящее время с аппаратом установлена ​​устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.

Об этом в Facebook сообщил Владимир Зеленский.

Как известно, американская компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, запустила в космос спутник «Січ-2-30» 13 января в 17:25 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Зеленский отметил, что данные, полученные благодаря «Січ-2-30», будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сфере лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Кроме того наш спутник будет интегрирован в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus.

«Убежден, что успешная реализация таких масштабных космических проектов и в дальнейшем будет обеспечивать Украине достойное место среди ведущих космических государств мира, а отечественная аэрокосмическая отрасль будет визитной карточкой нашей страны. Еще раз спасибо работникам украинской аэрокосмической отрасли, благодаря которым эта миссия состоялась. Их самоотверженный труд дает толчок развитию многих сфер украинской экономики и укрепляет престиж Украины в мире», – подытожил Зеленский.

Напомним, как глава Госкосмоса заявил, что к 2030 году в Украине может появиться космический туризм.