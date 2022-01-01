Саакашвили на суде в Грузии призвал украинцев обращаться в Генпрокуратуру из-за пыток над ним

В четверг, 13 января, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в ходе заседания в Тбилисском городском суде попросил украинцев обратиться обратиться в Офис генпрокурора Украины с тем, чтобы ведомство рассмотрело пытки, которым подвергся политик.

Соответствующее видео размещено на его странице в Facebook.

Ранее, Саакашвили заявил, что «лечение» в военном госпитале подорвало его здоровье – политик опасается за свою жизнь.

— Я хочу обратиться к нашим украинским друзьям. Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины и там начнут рассматривать тот факт, что против меня применялись пытки и бесчеловечное отношение. И это экстерриториальная юрисдикция Украины, потому что это касается гражданина Украины. Я очень ожидаю, что вы на это будете реагировать, – заявил он.

Напомним, Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. На 49-й день голодовки Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. 20 ноября Саакашвили был направлен в военный госпиталь в городе Гори, где прекратил голодовку.

18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. В администрации пенитенциарного учреждения заявили, что состояние пациента удалось стабилизировать.

Группа врачей пришла к выводу, что в результате продолжительной голодовки у Саакашвили развилась энцефалопатия вернике – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга в результате дефицита тиамина. Медики призвали незамедлительно перевести Саакашвили в многопрофильный госпиталь с большим опытом работы, указав на риски для жизни пациента. Минюст Грузии согласился этапировать Саакашвили в Гори. 20 ноября экс-президента Грузии перевели в военный госпиталь города Гори.

Саакашвили после значительного ухудшения здоровья прекратил голодовку. Он также требовал, чтобы его дело рассматривали на специальном суде, к которому будет доверие у всех участников процесса

Как известно, в Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.