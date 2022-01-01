В Николаеве забрендировали пять трамвайных остановок и установили на них новую навигацию

На остановках общественного транспорта в Николаеве появилась новая навигация и айдентика. В рамках пилотного проекта новый дизайн с использованием цвета туристического бренда «Город на волне» уже воплощен на пяти трамвайных остановках.

Об этом сообщает «Агентство развития Николаева».

Отмечается, что дизайнер Валентин Игнатов не только разработал уникальный макет для остановочных комплексов, подчеркнув их уникальный характер, но и обновил дизайн схемы движения электротранспорта.

«Это пилотный проект обновления дизайна николаевских остановок с использованием туристического бренда. Наш дальнейший шаг – совместное определение единой концепции обустройства и подготовки унифицированных образцов остановочных павильонов», - говорит Анна Ганжул, и.о. директора Агентства развития Николаева.

Обновленная полноформатная схема включает в себя разную полезную для пользователя информацию. Такую как пересадки на другие ветки трамвая, выходы к вокзалам и причалам, выходы в местные туристические локации (информацию о парках, зонах отдыха и инфраструктурных объектах). Содержит зонирование, маршруты водного пассажирского транспорта и железнодорожного пассажирского транспорта. Также присутствует транслитерация названий остановок и городских объектов, информация о длине маршрута, времени работы и среднем интервале движения трамвая.

Новый дизайн остановок появился на трамвайных маршрутах №1 и №3 по улице Потемкинская и по улице Декабристов.

«Отметим, что остановки общественного транспорта, как и любой объект благоустройства в городе, постоянно страдают от рук вандалов. Поэтому состояние остановки – это ответственность не только органов местного самоуправления, но и каждого жителя общины», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве за ₴1,5 миллиона капитально отремонтировали трамвай – на электротрансе надеются к лету закончить модернизацию еще одного.