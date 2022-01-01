«Нас ждет немало «сюрпризов»: Домбровская рассказала, что делать родителям, если питание в школах Николаева не отвечает новым нормам

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская напомнила, что с 2022 года вступили в силу новые нормы школьного питания, разработанные по инициативе Первой леди Елены Зеленской, и рекомендовала родителям школьников контролировать этот процесс.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Татьяна Домбровская отметила, что теперь рацион детского питания должен состоять из большего количества полезных продуктов: больше овощей, фруктов, мяса и меньше хлеба, соли, сахара. Школы могут либо самостоятельно разработать новое меню, основываясь на принятых нормах, либо использовать авторское меню Евгения Клопотенко.

Депутат подчеркнула, что новое меню обещает быть более полезным и вкусным, но родители должны иметь возможность проверить, действительно ли детское питание в школах соответствует всем принятым нормам. Специально для этого Домбровская подготовила шорт-лист «куда бежать и что делать».

В первую очередь, она посоветовала более детально ознакомиться с принятыми нормами школьного питания, чтобы понимать, соответствует ли разработанное самой школой меню всем требованиям.

«Если школа решила использовать авторское меню, то нужно как минимум знать с чего же оно состоит. Для этого украинско-швейцарский проект «Действуем для здоровья» и команда Евгения Клопотенко создали техкарты. Там есть фото блюд, пошаговая подготовка и другие подробности. Ознакомиться с меню онлайн можно по ссылке», - указала Домбровская.

В случае выявления каких-то несоответствий или сомнений по качеству детского питания, Домбровская советует сначала обратится к администрации школы. Однако, если никакой реакции не последует, то нужно оставить обращение в специальном чат-боте Госпродпотребслужбы (@derzhspozhivsluzhba_bot).

Кроме этого она предложила обращаться за помощью в ее приемную и рассказывать о найденных нарушениях.

«Будем контролировать этот процесс вместе. Приемная работает каждый день с 9:00 до 18:00 по адресу: Шнеерсона, 39. Новые нормы только начали действовать и, думаю, что впереди нас ждет немало «сюрпризов». Но я убеждена, что контроль за качеством еды в столовых и пристальное внимание к процессу перехода на новое школьное питание поможет нам быстро и своевременно реагировать на все найденные нарушения!» - резюмировала она.

Как известно, исполком Николаева поднял стоимость питания в детсадах и школах Николаева с 1 января – родители будут платить от 140 до 230 гривен в месяц

При этом гороно Николаева на питание детей в детсадах и школах в 2022 году планирует потратить ₴153,6 миллионов.

Сообщалось, что КОП презентовал новое меню в школах Николаева на 2022 год, разработанное на основе требований Кабмина.