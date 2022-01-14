Сын Елизаветы II потерял воинские звания после обвинения в изнасиловании

Член британской королевской семьи, сын британской королевы Елизаветы II, принц Эндрю сложил с себя воинские титулы и королевские обязанности по патронажу. Это произошло после обвинения в изнасиловании.

Об этом сообщается на официальной странице королевской семьи в Twitter.

Эндрю теряет право называться «Его королевское высочество», а также не будет исполнять никаких государственных обязанностей и защищать себя в деле об изнасиловании как частное лицо.

"С одобрения и согласия королевы военная принадлежность герцога Йоркского и королевское покровительство были возвращены королеве. Герцог Йоркский по-прежнему не будет брать на себя никаких общественных обязанностей и защищает это дело как частное лицо", — говорится в заявлении дворца.

По словам ВВС, заявление королевской семьи появилось после того, как стало известно, что суд может продолжить рассмотрение дела против Эндрю.

Известно, что летом 2021 года пострадавшая женщина обратилась в суд в штате Нью-Йорк. В иске утверждается, что ее 17-летнюю Эндрю изнасиловал в Нью-Йорке в 2001 году в пентхаусе Джефри Эпштейна – миллиардера, привезшего девушку туда в рамках своей схемы секс-торговли. Еще один случай изнасилования произошел позже, уже в Лондоне, как утверждает истица.

Принц Эндрю отвергает все обвинения в свой адрес и утверждает, что не знаком с женщиной.

Напомним, что ранее дальнего родственник Елизаветы II признал себя виновным в сексуальных домогательствах к женщине в замке Глэмис в Ангусе.