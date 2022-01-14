11 тонн кислорода, 250 коек и запас лекарств на три месяца: директор фтизиопульмонологического медцентра рассказала о подготовке к четвертой волне коронавируса

В КНП «Николаевский фтизиопульмонологический медицинский центр» рассказали о подготовке к очередной волне коронавируса, в частности об установке кислородных точек.

Об этом шла речь в пятницу, 14 января, на совещании в Николаевском областном совете, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Директор Центра Ольга Пархоменко сообщила, что в учреждении развернуто 250 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, они полностью снабжены кислородом. Также, дополнительно установлены 46 кислородных точек.

«Пока, сколько койко-мест, столько и доступа к кислороду», - отметила Пархоменко.

Также директор медцентра добавила, что если понадобится, количество койко-мест можно увеличить.

«Есть возможность дополнительно развернуть до 350 коек, как мы делали в период пандемии. Эти кровати будут снабжены кислородом за счет кислородного концентрата, у нас его в достаточном количестве», -отметила Пархоменко.

Кроме того, в Пархоменко сказала, что в больнице был установлен пятитонный криоцилиндр и на следующей неделе он будет заправлен кислородом.

«В общей сложности у нас 11 тонн кислорода», - отметила она.

В то же время, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров добавил, что этого объема кислорода будет достаточно для активного лечения 400-450 инфицированных Covid-19.

В свою очередь, Пархоменко рассказала о запасах лекарств и средств индивидуальной защиты больницы, которых хватит до середины апреля.

«Мы получили средства и сделали запас лекарств и средств индивидуальной защиты для врачей. Этого запаса хватит на три месяца. Даже если в больнице будет 100% загруженность, благодаря криоцилиндру, кислорода хватит на всех», - отметила она.

Директор медцентра уточнила, что на данный момент на стационарном лечении в больнице находятся всего 8 человек.

«Мы еще не чувствуем приближения волны коронавируса, но мы готовы».

Напомним, что ранее в трех николаевских больницах установили кислородные станции.