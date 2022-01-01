«Ожидается обострение»: Вице-губернатор Гранатуров предупредил об очередной волне COVID на Николаевщине

В Николаеве ожидают резкий рост заболеваемости новым штаммом COVID-19 «Омикрон» в следствие новогодних праздников. В связи с этим, в «кодвидных» больницах ведут подготовку для борьбы с новой волной заболеваемости.

Об этом рассказал заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров в программе «Диалог» на телеканале «Март».

Вице-губернатор сообщил, что рост заболеваемости динамичнее ожидаемого.

- Да, к сожалению ожидается обострение заболеваемости и мы видим на сегодня, что есть определенный рост заболеваемости, и он динамичнее, чем мы ожидали. Потому, что были новогодние праздники, корпоративы, поездки, массовые мероприятия, - говорит Юрий Гранатуров.

Также он сообщил о том, что новая волна будет вызвана штаммом «Омикрон», медицинская система должна быть готова, чтобы предоставить всем больным профессиональную медицинскую помощь.

- Рост есть, и мы ожидаем второю волну «Омикрона», об этом нас предупреждает Минздрав. Поэтому все 18 «ковидных» больниц в Николаеве и области подготавливают все необходимое - от лекарств до нужного оборудования,- добавил Гранатуров.

Напомним, что глава Минздрава предупредил об опасности новой волны коронавируса в Украине, которая грозит и Николаеву.