«Укрзалізниця» попросит ЕИБ и ЕБРР отменить тендер на электрификацию железной дороги на Николаевщине

В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что тендерная процедура по электрификации железной дороги Долинская – Николаев – Колосовка будет отменна.

Об этом сообщается на странице Мининфраструктуры в Facebook.

«Обсуждался вопрос пересмотра вариантов действий по реализации проекта электрификации участка Долинская — Николаев — Колосовка. В частности, речь идет о решении направить в ЕИБ и ЕБРР обращение об отмене тендерной процедуры по I фазе проекта (электрификация участка Долинская — Николаев)», - говорится в сообщении.

Отменить тендер хотят из-за ряда выявленных процедурных нарушений «Укрзалізницей», а также слишком длинный промежуток времени как для подачи, так и для оценки тендерных предложений.

«За 2 года проведения процедуры произошло существенное обновление стандартной закупочной документации, а также конкретных технических стандартов. Решение об отмене процедуры было поддержано на заседании Антикризисного штаба», - сообщили в Мининфраструктуры.