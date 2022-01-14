«Укрзалізниця» попросит ЕИБ и ЕБРР отменить тендер на электрификацию железной дороги на Николаевщине

В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что тендерная процедура по электрификации железной дороги Долинская – Николаев – Колосовка будет отменна.
Об этом сообщается на странице Мининфраструктуры в Facebook.
«Обсуждался вопрос пересмотра вариантов действий по реализации проекта электрификации участка Долинская — Николаев — Колосовка. В частности, речь идет о решении направить в ЕИБ и ЕБРР обращение об отмене тендерной процедуры по I фазе проекта (электрификация участка Долинская — Николаев)», - говорится в сообщении.
Отменить тендер хотят из-за ряда выявленных процедурных нарушений «Укрзалізницей», а также слишком длинный промежуток времени как для подачи, так и для оценки тендерных предложений.
«За 2 года проведения процедуры произошло существенное обновление стандартной закупочной документации, а также конкретных технических стандартов. Решение об отмене процедуры было поддержано на заседании Антикризисного штаба», - сообщили в Мининфраструктуры.
Напомним, что кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 150 миллионов евро по этому проекту было ратифицировано в декабре 2019 года. Европейский инвестиционный банк софинансирует проект еще на сумму 150 миллионов евро. Ранее планировали, что электрификацию начнут в 2021 году. Позже сообщалось, что работы могут начаться в 2022 году.