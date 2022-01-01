Заключен контракт с Минобороны: В Николаеве отремонтируют и модернизируют флагман ВМС «Гетьман Сагайдачний»

Госпредприятие «Опытно-проектный центр кораблестроения» (ОПЦК), входящее в состав «Укроборонпрома», заключило с Министерством обороны государственный контракт на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате «Гетьман Сагайдачний», флагмане Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Согласно госконтракту, работы будут проходить в несколько этапов: от общей оценки технического состояния корабля до непосредственного его ремонта и модернизации.

«Работы подобного объема и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины. Именно поэтому для успешной реализации проекта Опытно проектный центр кораблестроения кооперируется с другими украинскими предприятиями – лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны», – отметил директор-генеральный конструктор ГП «Опытно проектный центр кораблестроения» Вадим Борисов.

В частности, к ремонту и модернизации корабля «Гетьман Сагайдачний» привлекут НПК «Зоря-Машпроект», ГП «Николаевский судостроительный завод» и Судостроительно-судоремонтный завод «Нибулон».

Напомним, что Минобороны хочет достроить корвет «Владимир Великий», который хранится на обанкротившемся ЧСЗ.