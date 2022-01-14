Николаевской полиции вручили восемь новых автомобилей – их передадут пяти отделам и управлениям

В Николаеве в пятницу, 14 января, начальник Департамента кадрового обеспечения Национальной полиции Украины Сергей Кобец вместе с главой областного главка полиции Сергеем Шайхетом вручили руководителям полицейских подразделений ключи от служебных авто.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

- Каждый день вы выполняете сверхсложные задания. Люди доверяют вам свою безопасность, а ваша задача – сберечь и защитить. Надеюсь, что новые автомобили помогут еще качественнее оказывать полицейские услуги, – отметил Сергей Кобец.

Для эффективного и качественного выполнения задач, оперативного реагирования на сообщения граждан при содействии Нацполиции Украины, восемь транспортных средств передали Николаевскому и Вознесенскому районному управлению, Первомайскому и Баштанскому районным отделам полиции и управлению превентивной деятельности областного главка. Таким образом, автопарк полиции Николаевской области пополнился новыми Peugeot 301, Renault Megane и Toyota Corolla.