«В стране приколист должен быть один»: Стендапер Комиссаренко на выступлении в Киеве заявил, что КГБ Беларуси объявило его в розыск

Белорусский стендапер Слава Комиссаренко во время своего выступления в Киеве заявил, что КГБ Беларуси объявило его в розыск.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

- Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ. (…) Вы думаете, наверное, за что? За шутки! В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один, - сказал он.

По словам стендапера, об объявлении в розыск его предупредили активисты в соцсетях. По их словам, спецслужбы планировали вывезти Комиссаренко из России в Беларусь. При этом на данный момент комик уже получил гражданство РФ.

«Добавлю только, что уехал я, как оказалось не зря, кгбшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались. Мне понадобилось какое-то время, чтобы написать про эти события шутки, так бы рассказал все немного раньше. Верю, что все будет хорошо, как верил всегда до этого!» – отметил он на своей странице в соцсети.

Напомним, что в Беларуси оппозиционера Тихановского приговорили к 18 годам тюрьмы.