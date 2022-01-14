В Николаевской ОГА сообщили о начале вакцинирования бустреной дозой в области

Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров сообщил, где можно сделать бустерную дозу вакцины.

- У нас 22 пункта вакцинации, у нас 19 центров вакцинации, большое количество мобильных бригад. У нас есть все возможности сделать для людей самое хорошее дело – сохранить их здоровье,- говорит Юрий Гранатуров.

Замглавы ОГА сообщил, что бустерную дозу вакцины можно сделать во всех центрах вакцинации Николаева и области.

Об этом он рассказал в пятницу, 14 января, в программе «Диалог» на телеканале «Март» .

Вице-губернатор отметил, что в ходе предыдущих волн невакцинированные люди тяжелее переносили болезнь, а многие умирали.

- Я бы сказал так, что те кто перебывал в больницах, те кто нуждался в госпитализации, те у кого тяжело протекала болезнь и наступала смерть, в 95% случаях не вакцинированные,- говорит Гранатуров.

Юрий Гранатуров сообщил, что для вакцинации жителей Николаева будут задействованы все возможные методы информирования людей и созданы удобные условия.

- Сейчас будут подняты все коммуникационные связи, будем работать з районными администрациями, со всеми СМИ, будем создавать удобные условия для вакцинации,- рассказал о планах Юрий Гранатуров.

Также он напомнил, что вакцинация проходит постепенно, а коммунальных работников обязали вакцинироваться до 31 января.

- Это наша такая славянская ментальность. Смотрите, сначала вакцинировались все кто пропагандировал это, потом люди которые работают на предприятиях, потом люди по состоянию здоровья. Сейчас обязали коммунальных работников вакцинироваться до 31 января, - сказал вице-губернатор.

Напомним, что ранее заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров, говорил про очередную волну COVID на Николаевщине.