«Штормовой ветер и небольшой мокрый снег»: Синоптики рассказали, какой будет погода в Николаевской области в ближайшие дни

Николаевский гидрометцентр прогнозирует, что ближайшие три дня в Николаевской области будет сухо и ветрено. В ближайшую ночь ожидается небольшой мокрый снег.

Об этом сообщается на официальной странице гидрометцентра в Facebook.

Гидрометцентр предупредил, что 14 и 15 января, будет наблюдаться штормовой западный, северо-западный ветер. Скорость ветра составит 15-20 метров в секунду.

Температура по области в ближайшие дни составит 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Стоит отметить, что резких похолоданий, вызванные антициклоном Бернард, не ожидается.