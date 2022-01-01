«Штормовой ветер и небольшой мокрый снег»: Синоптики рассказали, какой будет погода в Николаевской области в ближайшие дни

Николаевский гидрометцентр прогнозирует, что ближайшие три дня в Николаевской области будет сухо и ветрено. В ближайшую ночь ожидается небольшой мокрый снег.
Об этом сообщается на официальной странице гидрометцентра в Facebook.
Гидрометцентр предупредил, что 14 и 15 января, будет наблюдаться штормовой западный, северо-западный ветер. Скорость ветра составит 15-20 метров в секунду.
Температура по области в ближайшие дни составит 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
Стоит отметить, что резких похолоданий, вызванные антициклоном Бернард, не ожидается.