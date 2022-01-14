Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил кибератаки на украинское правительство а также заявил, что в ближайшие дни Украина и НАТО подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества.

Об этом сообщается на официальной странице Североатлантического альянса.

Йенс Столтенберг отметил, что НАТО на протяжении многих лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту.

«Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами о текущей вредоносной кибердеятельности. Эксперты союзников в стране также поддерживают украинские власти на местах. В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах НАТО. Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена», - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур, после чего на некоторых сайтах появилась информация о сливе персональных данных граждан Украины. Аналитики предполагают, что к этой массовой хакерской атаке может бать причастна Россия.