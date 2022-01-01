В Канаде суд впервые запретил отцу видеться с ребенком из-за отсутствия вакцинации от COVID-19

В Канаде в провинции Квебек суд временно запретил отцу, который не вакцинировался против коронавируса видеться со своим 12-летним ребенком.

Об этом сообщает BBC.

Решение было принято после того, как отец просил увеличить продолжительность их встреч на период каникул. Запрет будет действовать до февраля, впрочем, его отменят, если мужчина решит привиться.

Этот прецедент – первое лишение кого-то из родителей права доступа к ребенку из-за отсутствия вакцинации, как пишет местная газета Le Devoir со ссылкой на экспертов по семейному праву.

Мама ребенка, которая была против первоначальной просьбы отца о продлении времени посещения ребенка, сообщила суду, что тот не вакцинирован. В подтверждение она показала его посты в соцсетях, из которых стало понятно, что мужчина — антивакцинатор.

Поскольку женщина живет с двумя другими детьми, которые слишком малы для вакцинации и рискуют заразиться, то судья заявил, что «контакт с отцом — не в пользу ребенка» в связи с недавним увеличением количества случаев заболевания COVID-19 в Квебеке.