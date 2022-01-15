Вице-губернатор Гранатуров пригрозил, что если в николаевской «инфекционке» не будет наведен порядок, «мы обойдемся теми больницами, которые есть»

Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров заявил, что область сможет обойтись силами других «ковидных» больниц, в случае, если в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» члены администрации продолжат блокировать рабочий процесс.

Об этом он заявил в четверг, 13 января, в программе «Диалог» на телеканале «Март».

Юрий Гранатуров сообщил о том, что в николаевских «ковидных» больницах достаточно палат, и каждый пациент во время новой волны заболеваемости не останется без надлежащей медицинской помощи.

-Если вы будете препятствовать и подводить ситуацию под то, что она якобы провалила какой-то процесс, мы вам напомним – пока в больнице не будет наведен порядок, мы обойдемся теми больницами, которые есть, наведем порядок и больница – высококвалифицированная, с хорошим персоналом, со славными врачами, с прекрасным медперсоналом будет работать дальше. К коллективу вообще никаких претензий нет, есть претензии к 5-6 администраторам, которым есть, за что повоевать. В основном, за свое материальное. Потому что им всем наврали, что эта зарплата, которую единственный человек в стране мог платить – Светлана Федорова, а остальные не будут. Будут. Социальные стандарты никто понижать не собирается, это не только некорректно, но и неправильно. Ситуация нестандартная, специфическая, на грани какого-то фола. Но она уже надоела даже всем тем, кто кричит за и против. Давайте займемся простым делом,- высказался вице-губернатор.

Также, он встал на защиту исполняющей обязанности директора Ярославы Студзинской, и рассказал о нее квалификации.

- Ярослава Студзинская хороший специалист, она доктор терапевт- токсиколог, она заведующая отделением больницы скорой помощи, она стажировалась в двух госпиталях и работала в одесской «ковидной» больнице,- рассказал Юрий Гранатуров.

Напомним, ранее стало известно о том, что большинство «защитников» бывшего главврача КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не имеют никакого отношения к работникам больницы.