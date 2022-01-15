Герой с обложки альбома Nevermind снова подал в суд на Nirvana

Мужчина, изображенным младенцем на обложке альбома Nevermind известной группы Nirvana, повторно подал иск против группы.

Об этом сообщили ВВС.

30-летний Спенсер Элден, который утверждает, что фотография представляет собой детскую порнографию, подал документы в среду, 12 января, уложившись в срок, установленный судьей для возобновления его дела.

По его словам, фотография, на которой он изображен с обнаженными гениталиями, вызвала у него постоянный эмоциональный стресс.

«Как и создатели других спорных обложек альбомов, ответчики стремились привлечь внимание, используя откровенно сексуальное изображение, которое намеренно фокусировалось на тщательно расположенных увеличенных гениталиях Спенсера», — заявили адвокаты Спенсера Элдена.

Кроме того, они утверждают, что «изображение Спенсера с его обнаженными гениталиями, демонстрируемое во время хватания денег, напоминает действия секс-работника».

В исправленном иске исчезло обвинение в сексуальной эксплуатации Элдена-ребенка в коммерческих целях. Юристы Nirvana ранее назвали подобные претензии абсурдными, поскольку фотография была сделана до того, как в США начал действовать соответствующий закон. При этом в жалобе осталось утверждение, что снимок является примером детской порнографии.

Как известно, летом 2021 года Спенсер Элден подал первый иск на Nirvana. В ответ на это адвокаты группы попросили суд закрыть дело, что впоследствии и было сделано.