«Я в шоке от неадекватной, агрессивной ситуации»: Замглавы Николаевской ОГА высказался относительно саботажа администрации «инфекционки»

Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров раскритиковал саботажников среди администрации КНП «Николаевский областной центр инфекционных заболеваний».

Свое мнение он выразил в четверг, 13 января, эфире телеканала «Март».

Юрий Гранатуров обратил внимание на то, что экс-руководительницу больницы Светлану Федорову уволили после того, как изучили результаты проверки Минздрава. За увольнение проголосовали депутаты областного совета, решение было принято, поэтому, если ее соратники считают действие депутатов незаконным, они могут обратиться в суд.

— Никогда не видел подобного поведения. Я нахожусь в абсолютном шоке, от этой неадекватной, наглой, агрессивной, абсурдной ситуации. Всё просто на самом деле, Минздрав провел ряд проверок в больнице, и обратился к облсовету с просьбой рассмотреть вопрос о целесообразности занимаемой должности. Этот вопрос изучали специалисты, на профильной комиссии, вынесли вопрос на сессию областного совета, приняли решения разорвать контракт с главврачом. Что после этого делают нормальные порядочные люди? Они, если считают, что по каким-то причинам поступили несправедливо, они обращаются в суд, и там отстаивают права. Но главврач, считает эту больницу своей, приватизированной, проповедуя какую-то абсурдную философию, и не допускает по закону назначенного руководителя. Бывший главврач занимается, какими-то идиотскими инсинуациями, занимается каким-то словоблудием, блокирует работу, - сказал Гранатуров.

При этом, он отметил, что и сам оказывался в ситуациях, когда ему приходилось покидать свое рабочее место.

— Это называется захват государственного имущества, захват учреждения, препятствование законной деятельности, ничего полезного и конструктивного. (…) Ситуация нестандартная, специфическая, на грани какого-то фола. Но она уже надоела даже всем тем, кто кричит за и против. Давайте займемся простым делом. Мы все до единого, в том числе и я, когда-то оставляли свои рабочие места, считая что-то справедливым или нет, - отметил замглавы ОГА.

Как известно, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.

4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской. Несколько следующих дней в больнице продолжалось противостояние.