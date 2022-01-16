Ученые нашли у берегов Западной Антарктики экосистему, в которой размножаются ледяные рыбы

Ученые нашли в покрытом льдом море Уэдделла уникальную экосистему, где размножаются ледяные рыбы. Самая большая колония насчитывает примерно 60 миллионов рыб и занимает площадь размером с Мальту.

Об этом сообщает немецкий Институт Альфреда Вегенера по полярным и морским исследованиям. Результаты экспедиции были опубликованы в Current Biology.

Ледяная рыба (Neopagetopsis ionah) – это единственные позвоночные, у которых нет эритроцитов. У них почти прозрачное тело и кровь. Чтобы выжить при низких температурах, рыбы производят протеин в крови против замерзания.

В феврале 2021 года немецкое исследовательское судно Polarstern изучало дно в море Уэдделла с помощью камер, прикрепленных к корме корабля. Тогда ученые заметили первые гнезда ледяных рыб. Экспедиция была сосредоточена на изучении океанских течений, так что открытие гнезд стало неожиданностью.

В общей сложности ученые установили, что площадь колонии рыб составляет 240 квадратных километров, что даже превышает размер острова Мальта. Гнезда расположены очень плотно: в среднем одно гнездо на три квадратных метра, хотя команда находила местность, где один или два гнезда располагались на один квадратный метр.

Каждое гнездо было примерно 15 сантиметров в глубину и 75 сантиметров в диаметре. В среднем они содержали 1500-2000 икринок. Большинство гнезд охраняла одна взрослая рыба. Были и брошенные гнезда.

Общее количество рыб ученые оценивают в 60 миллионов. Это делает найденную колонию самым большим местом размножения ледяных рыб. Также ученые выяснили, что место размножения ледяной рыбы популярно среди тюленей. В 90% случаев они ныряли в поисках пищи в районе активных гнезд рыб. Исследователи называют найденную экосистему уникальной и призывают признать место размножения рыб заповедной территорией.

Напомним, украинские полярники в субботу, 4 декабря, наблюдали над антарктической станцией «Академик Вернадский» полное солнечное затмение, которое бывает раз в 18 лет.