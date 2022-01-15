Украинские пограничники показали на видео, как проходит тренировка служебных собак

В Государственной пограничной службе Украины показали тренировку служебных собак - надежных помощников при выявлении правонарушений и задержании преступников.

Видео с тренировок обнародовала в Телеграм-канале пресс-служба МВД.

Указывается, что служебные собаки выполняют немало обязанностей:

- помогают обнаруживать оружие, боеприпасы, контрабандный табак;

- не боятся выстрелов и взрывов;

- бесстрашно атакуют и задерживают нарушителей.

Напомним, что пограничники задержали украинца, который вез в РФ каннабис, а силовикам сказал, что прикорм для рыбы. Гражданин направлялся в РФ на автомобиле «ВАЗ». На авто сработала служебная собака пограничников, которая натренирована на поиск наркотических веществ.