В Николаеве родители маленького Димы Жадана просят неравнодушных помочь в сборе средств – у мальчика редкое генетическое заболевание

В Николаеве продолжают сбор средств для маленького Димы Жадана, у которого тяжёлое генетическое заболевание – спинально мышечная атрофия. Мальчика хотят лечить заграницей.

Об этом сообщает мама мальчика Татьяна у себя на Facebook.

«Для нас очень важна информационная поддержка, особенно в средствах массовой информации! Так о Диме и о болезни СМА узнает как можно больше людей, которые смогут помочь нам спасти жизнь нашего сыночка!» - пишет Татьяна.

Укол препаратом Zolgensma стоит более двух миллионов евро.

«Мы умоляем всех жителей, каждого небезразличного Николаевца поддержать Диму - единственного ребенка с диагнозом СМА в нашем городе! Мы сможем закрыть сбор даже силами нашего родного города, если каждый небезразличный сможет перевести Диме 200 грн! Но мы будем благодарны за любую посильную финансовую поддержку, даже 10, 20, 50 грн жизненно необходимо для нас!» - пишут родители мальчика.

Реквизиты для помощи:

Жадан Татьяна (мама)

Приват Банк 4731219642275253

Приват Банк 4731 2196 3085 4697

Приват Банк 4731 2191 1799 9783

Приват Банк 4731 2191 1799 9791

Монобанк 4441 1144 5410 8455

Счет по Украине:

IBAN: UA87305299000002620187020674O

Счет 26201870206740

МФО 305299

РНОКПП 3233414287

Получатель Жадан Татьяна Владимировна.