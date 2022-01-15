Николаевские ГСЧС провели учения по спасению людей на воде и рассказали, где можно нырять на Крещение

В Николаеве начали готовиться к ежегодному празднику Крещения, который в этом году приходится на среду, 19 января. Сотрудники ГСЧС Украины в Николаевской области провели тренировку по спасению людей на воде в зимнее время года и напомнили о небезопасности тонкого льда, который как раз сейчас покрыл Ингул и Южный Буг.

Об этом сообщает «NikLife».

В пятницу, 14 января, на городском пляже «Стрелка» николаевские спасатели вначале провели мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим при утоплении и проведение сердечно-легочной реанимации с использованием автоматического внешнего дефибриллятора, который проводил медик аварийно-спасательной службы специального назначения и волонтеры Красного Креста.

Также было разыграно несколько ситуаций, где показали как и какими средствами спасатели помогают людям на воде. По сюжету, человека, который провалился под лед, спасали несколькими способами. Сначала они вытаскивали потерпевшего с помощью специальных лыж и плота, также использовали метод цепочки, когда трое спасателей связанных между собой веревкой, лежа на льду и держа друг друга за ноги, добрались до провалившегося под лед и, вытащив его на берег, передали медикам. После этого они показали метод спасения с помощью катера с надувной подушкой «Торнадо», что часто используется при очень тонком льду.

Кроме этого сотрудники ГСЧС напомнили, что окунаться в холодную воду нужно обдуманно. Перед тем, как принять решение искупаться во время Крещения человек должен проконсультироваться со своим лечащим врачом, так как резкий перепад температуры является стрессом для организма и к этому нужно быть подготовленным. Спасатели отметили, что нельзя купаться на праздник в ледяной воде беременным женщинам, пожилым людям, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями лор-органов — гайморитом, отитом, ринитом, эпилепсией, бронхиальной астмой, туберкулезом и радикулитом. Также это может быть опасно и для детей возрастом до 6 лет, так как это может быть опасно для детского организма, особенно если он не подготовлен к таким перепадам температур закаливанием.

Заходить в прорубь нужно плавно, но никак не прыгать или с разбегу, после окунания важно сразу обтереться полотенцем, надеть теплую и просторную одежду, а также дойти до ближайшего теплого помещения и выпить горячие напитки. Однако, подчеркивают спасатели, не рекомендуется употреблять алкоголь во время таких процедур, так как это увеличивает нагрузку на сердце и может способствовать быстрому переохлаждению, а также курить.

Также ГСЧС Украины в Николаевской области назвали места для купания, где можно будет окунуться на праздник безопасно и под присмотром спасателей Так, в 2022 году безопасно соблюсти традицию можно будет на таких пляжах:

– Набережная «Яхт-клуба». – Зона отдыха в районе базы СК «Динамо». – Нижняя набережная бульвара имени Адмирала Макарова. – Береговая линия «Намыва», около бара «Ковбой». – Пляж «Стрелка». – Пляж «Локомотив». – «Родник» по улице торговой, которая находится в Корабельном районе. – Зона отдыха «Маяк» на улице Менделеева, что находится в Корабельном районе. – Пляж «Чайка» в Корабельном районе – Береговая линия около водной станции в районе Нефтебазы

Напомним, что в Баштанке сотрудник Службы судебной охраны спас провалившегося под лед мальчика.