После масштабной хакерской атаки Украина решила проконсультироваться с иностранными партнерами на счет усиления кибербезопасности

Украинские дипломаты начали дополнительные консультации с международными партнерами с целью усилить возможности Украины противостоять кибератакам.

Об этом сообщил в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, соответствующее поручение дал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Спикер МВД добавил, что вечером 14 января работа сайта МВД была восстановлена.

«В результате сегодняшней хакерской атаки контент сайта не пострадал, утечка служебной информации не зафиксирована, внутренние IT-системы министерства работают в штатном режиме. Принимаем практические меры для усиления киберзащиты МИД и украинских посольств и консульств за рубежом», – отметил Николенко.

Напомним, как в ночь на 14 января хакеры атаковали украинские правительственные сайты. На них они оставили сообщения о якобы сливе личных данных в сеть. В частности, не открывались сайты МИД, Министерства аграрной политики, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Дії, Судова влада и другие.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте заявили, что крупной кибератаке на сайте украинских органов власти может быть причастна Россия.

Также сообщалось, что СБУ расследует причастность спецслужб РФ к кибератаке на правительственные сайты Украины. Было атаковано более 70 веб-ресурсов, но утечки данных не было.