В одном из сел Западной Украины половина жителей, включая старосту, уехали на заработки: «Деревня не живет, а выживает»

В селе Яргоров Монастырисской общины Тернопольской области половина жителей уехала на заработки.

Об этом в комментарии «Суспільному» рассказала староста села Оксана Насада.

Староста села в телефонном разговоре рассказала, что в ее селе проживает 400 человек, почти 200 из них уже уехали за границу. Оксана Насада добавляет, что она находится в Италии на заработках. Для этого она взяла отпуск, а за ее 3-летним сыном ухаживает мать.

Женщина говорит, что люди едут на заработки, потому что в селе нет работы, однако люди хотят иметь надлежащие условия для жизни.

«Они не могут прокормить свою семью и дать своей семье надлежащие условия для жизни в Украине. Ну, вот дайте ребенку образование в Украине. Да, ребенок поступит, но некоторое обучение платное. Дайте сегодня ребенку лечение. У меня буквально несколько дней назад ребенок пошел лечиться – полмесячная зарплата за три дня уйдет», - говорит Оксана Насада.

Староста села добавляет, что жители села едут на работу в Великобританию, Польшу, Италию, Испанию, Францию.

Местный житель Василий Подлецкий говорит, что его жена уже 20 лет на работе в Италии. Он живет только с двумя котами. За ее средства на въезде в село местные построили часовню. Среди причин того, что женщина уехала за границу – нехватка денег.

Еще одну часовню в селе возвела бывшая гастарбайтер Анна Штангрет. Женщина говорит, что из-за проблем со здоровьем больше не может работать. Она добавляет, что в деревне нет своего священника, газа и автобуса сюда не ездит.

«Деревня не живет, а выживает. Потому что чтобы жить, то нужно иметь средства. Есть очень мало перспективы в селе. Это наших двух магазинов. Конечно, существует еще школа, в которой насчитывается примерно 40 детей. Многие молодые люди уже выехали за границу. Старшие уже не могут вести сельское хозяйство», - говорит Анна Штангрет.

Напомним, Польский Сейм поддержал законодательные изменения по увеличению с шести месяцев до двух лет периода, на протяжении которого украинцы смогут работать в стране на основании декларации о поручении работы (т.н. «освядченя»).