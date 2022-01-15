«Активные тренировки на свежем воздухе»: Украинские полярники откапывают станцию «Академик Вернадский» после рекордного снегопада

Украинские полярники и участники сезонной экспедиции несколько недель расчищают территорию антарктической станции «Академик Вернадский» от снежного плена.

Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра.

Как известно, в декабре несмотря на начало антарктического лета зафиксировали рекордный за последние 20 лет уровень снега – возле станции «Академик Вернадский» он достигал 2,75 - 3 метра.

«С нового года снегопады почти прекратились, но теперь нашим полярникам необходимо откопать всю инфраструктуру станции. Поэтому у них начались активные физические тренировки на свежем воздухе», - говорится в сообщении.

Так, зимовщики и участники сезонной экспедиции уже несколько недель освобождают территорию «Вернадского» от снежного плена. Почти откопали жилой корпус, часовню и проход ко второму причалу Джету. Также для проведения запланированных работ по модернизации станции расчистили металлоконструкцию возле дизельной для перемещения грузов, территорию по мусорной площадке для ее расширения, место для прокладки новой топливной линии и фундамент крана для гидроизоляции.

«Впереди полярников ждет еще одно грандиозное «копание»: нужно освободить площадь вокруг склада для его расширения. Кстати, к работе приобщились и французские гости, недавно приехавшие на «Вернадский» для проведения исследований. Пожелаем всей команде, чтобы дальнейшая снегоуборка была легкой и быстрой, а уже очищенные участки не засыпало новым снежком», - отметили в центре.

Напомним, что 3 января, на Антарктиду прибыла сезонная экспедиция украинских полярников, которые продолжат модернизацию станции.