В Николаевской ОГА объявили тендер на ремонт областной детской больницы почти за 500 миллионов гривен

Департамент архитектуры и градостроительства Николаевской областной государственной администрации объявил тендер на ремонт КНП «Николаевская областная детская больница».

Торги размещены на сайте публичных закупок ProZorro.

Тендер объявили 11 января. Аукцион начнется 22 марта. Ожидаемая стоимость работ – 478 миллионов 287 тысяч 272 гривны. Работы должны завершить к 31 декабря 2023 года.

Согласно тендерному заданию, рабочие должны провести демонтаж определенных конструкций, реконструировать крышу и потолки, установить новые окна, новую сантехнику, внешнее благоустройство.

Отметим, ранее сообщалось, глава ОГА планирует реконструировать две больницы – Николаевскую областную клиническую и областную детскую.

Напомним, Департамент градостроительства и архитектуры Николаевской областной государственной администрации объявил торги на капитальный ремонт четырехэтажного корпуса Николаевской областной клинической больницы.