«Городские чиновники понимают, что они творят?»: Депутат Чайка возмутился новациями, которые хотят внедрить в николаевской сфере образования по примеру Мариуполя

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка рассказал о планируемых реформах в системе образования Николаева, которые горвласть собирается внедрить, основываясь на опыте Мариуполя.

Об этом сообщается на сайте «Миколаїв - єдина родина».

Депутат напомнил, что несколько лет подряд Николаев занимает нижние строчки рейтинга по качеству школьного образования. Об этом свидетельствуют плохие результаты ВНО, на что обращали внимание и мэр, и чиновники управления образования. Но по мнению Чайки, пути решения вопроса оказались своеобразные.

Владислав Чайка сообщил, что в пятницу, 14 января, состоялось совещание, посвященное образовательной отрасли в городе. На нем чиновники представили свое виденье и новшества, которые, на их взгляд, помогут улучшить качество образования в школах города. В частности, в Николаеве собираются реализовать проект, «как в Мариуполе», а именно: создание так называемого сервисного центра по предоставлению услуг школам.

«Что он в себя включает? В первую очередь, предлагается сократить сторожей, а это примерно 474 человека, установить сигнализацию, заключить договор с соответствующей фирмой, которая, по необходимости, будет выезжать на «сработки». И все бы вроде хорошо. Но под охраной будет только помещение школы. А как быть со спортивными площадками, зелеными зонами, с другими зданиями на территории учебного заведения, которые есть и стоимость которых - не одна сотня тысяч гривен? Доступ к ним будет свободен, впрочем, как и к школе. Страшно даже представить последствия, когда станет ясно, что школа фактически не охраняется?» - отметил Чайка.

Помимо этого, по словам депутата, принято решение сократить рабочих по обслуживаю школ. Речь идет о еще примерно 287 человек, и создать так называемые аварийные бригады - они будут в каждом районе города и будут выезжать в школы по мере необходимости, проводить аварийный ремонт, другие какие-то хозяйственные нужды. Для этого сократят 760 человек рабочих, и это поможет сэкономить 35 миллионов гривен.

«Примечательно, что сфера образования финансируется с общего фонда городского бюджета. А как же так получается, что в бюджете 2022 года в общем фонде - профицит? «Лишние» 900 миллионов гривен, которые забрали, в т. ч. и с образования, и передали в спецфонд - бюджет развития. Именно за эти деньги будут строить фонтаны (предусматривается 32 миллиона гривен), еще какие-то мэрские «хотелки». Самое интересное, что решение-то уже принято, в бюджет-2022 изменения внесены. Многие директора школ на заседании муниципального совета с подобными нововведениями не согласились и поэтому их сегодня пригласили, чтобы заставить изменить точку зрения и плыть вместе со всеми по течению», - добавил депутат.

«Пребывая на этом совещании, почувствовал легкое дежавю. С одной стороны, говорим, что у нас низкий уровень образования, с другой - есть «лишние» деньги, с третьей - надо экономить и сокращать работников (?!) Риторический вопрос: «Городские чиновники понимают, что они творят»? Может сделать проще, выделить на каждую школу по 1 миллион гривен и дать возможность самим решать, что с ними сделать», - отметил Владислав Чайка.

На заседании решили 21 января провести очередное совещание, посвященное организации образовательного процесса в городе, с приглашением депутатов, чиновников, родителей.

«Но это еще не все. Следующая новация касается дошкольных учебных заведений. Кому-то в голову пришла «светлая» мысль купить за бюджетные деньги подходящее здание и создать там прачечную (сколько нужно машин?), куда будут привозить (значит, нужен транспорт!) для стирки белье со всех детских садов города. И если такое все же произойдет, то нам, уважаемые родители, следует ожидать жалоб детей на сырую, грязную и рваную постель. Ведь контролировать работу такой общей прачечной будет некому. Вот зачем это делать, если без перебоев функционирует налаженная система, если заведующие детсадами отвечают за качество белья, а, значит, и за здоровье наших детей? Опять же оперативность доставки белья. Его, например, привезут завтра, а поменять необходимо сегодня и сейчас. И еще много таких моментов, которые абсолютно не продуманы», - считает Владислав Чайка.

«Да, возможно некий позитив в этом и есть… в Мариуполе. Но зачем «мариупольские лекала» накладывать на наш Николаев. В любом проекте всегда есть хорошее и плохое, но у нас нет времени на эксперименты и предлагая такие изменения, власть должна понимать возможные риски. А понимает ли это власть…? Крайне возмущен, такими необдуманными новациями и призываю своих коллег - депутатов горсовета принять участие в следующем совещании, и не допустить таких непродуманных реформ в городской образовательной сфере», - резюмировал он.

Напомним, что в николаевских учебных заведениях устанавливают системы видеонаблюдения.