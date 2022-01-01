Французские ученые заявили, что первыми выведенными животными стали гибриды ослов – с их помощью тянули военные экипажи

Ученые из Института Жака Моно в Париже заявили, что древние месопотамцы использовали гибридов одомашненных и диких ослов, чтобы тянуть свои военные экипажи, еще 4500 лет назад — не менее 500 лет до того, как для этой цели вывели лошадей.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного в журнале ScienceAdvances.

С помощью анализа древней ДНК из костей животных, найденных на севере Сирии, ученые смогли ответить на древний вопрос, какие животные были так называемыми кунгами – так в древних источниках описывали тех, кто тянет военные повозки.

«Из скелетов мы знали, что это непарнокопытные животные, но они не соответствовали размерам обычных и сирийских диких ослов. Следовательно, они чем-то отличались, но не было понятно, чем именно», – сказала соавтор исследования Ева-Мария Гейгл.

Новое исследование показывает, что кунгами были сильные и быстрые гибриды самок домашнего осла и самца сирийского дикого осла гемиона — обитающего в этом регионе вида непарнокопытных.

В древних записях упоминают кунгов как очень ценных и дорогих животных, в частности из-за довольно сложного процесса их разведения. Поскольку каждая кунга была бесплодной, приходилось спаривать одомашненную самку осла с диким ослом, которого еще предстояло поймать. Это было трудной задачей, потому что дикие ослы могли бегать быстрее, чем кунги, и их невозможно было приручить.

«Как нам известно, это были первые гибриды, и им (месопотамцам) приходилось делать это (спаривать разные виды ослов) каждый раз для рождения каждой кунги. Это объясняет, почему они были такими ценными», — говорит Гейгл.

Напомним, в древнем городе Чатал-Гуюк, который был основан 9 тысяч лет назад на территории современной Турции, археологи наткнулись на кусок хорошо сохранившейся ткани.