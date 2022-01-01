Руководители «инфекционки» и детской областной больницы договорились о взаимодействии лечебных учреждений в борьбе с COVID-19

Исполняющая обязанности главы КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская обсудила с директором КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» Александром Плиткиным вопрос лечения детей в инфекционной больницы.

Об этом она сообщила у себя на странице в Facebook.

Студзинская сообщила, что пообщалась с Плиткиным относительно взаимодействия медучреждений и координации борьбы с коронавирусом. В ходе общения руководительница больницы удивилась, почему раньше в «инфекционке» не лечили детей, хотя в штате есть соответствующий специалист.

«Насколько я поняла, несмотря на то, что в нашей больнице в штате есть детский врач, КНП «НОЦЛИБ», по каким-то причинам, детям помощь не оказывала. Договорились с коллегой проработать этот вопрос на будущее, в том числе и по госпитализации таких пациентов в наши учреждения. В зависимости от ситуаций и тяжести протекания заболевания, будем обсуждать наиболее оптимальные варианты в интересах пациентов», - написала Студзинская.

Помимо этого, врачи договорились о консультации по вопросу лечения детей, если будет потребность.

«Также, договорились о предоставлении, минимум, консультационной помощи специалистами детской больницы нашим специалистам по лечению деток и нашими медиками коллегам из детской больницы по лечению взрослых пациентов (тех же мам, которые попадают с детьми). Очень рада, что сегодня все коллеги готовы в едином русле объединять усилия, чтобы общим фронтом дать отпор COVID-19 и защитить здоровье жителей Николаевщины», - добавила и.о. главы КНП.

Напомним, ранее заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров заявил, что область сможет обойтись силами других «ковидных» больниц, в случае, если в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» члены администрации продолжат блокировать рабочий процесс.