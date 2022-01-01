«Возвращайся работать домой»: Президент Зеленский обратился к футболисту Шевченко, которого уволили из итальянского клуба

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому футболисту Андрею Шевченко, призвав его вернуться домой.

Об этом сообщается на странице Президента в Facebook.

Президент заверил футболиста, что под его началом команда способна на многое и предложил вернуться домой, добавив, что в Украине его любят больше всего.

«Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только первый «клубный блин комом» в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…», - написал Владимир Зеленский.

Напомним, итальянский клуб «Дженоа» уволил с должности главного тренера – бывшего игрока, а затем и тренера национальной сборной Украины по футболу Андрея Шевченко. В должности он пробыл чуть больше двух месяцев.