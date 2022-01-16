В николаевские магазины могли попасть ядовитые фисташки, - Госпродпотребслужба

Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей просит покупателей сообщать, если они обнаружат жареные фисташки одной торговой марки, привезенные из Турции. В этом товаре обнаружили ядовитые вещества.

Об этом сообщили в николаевском управлении Госпродпотребслужбы.

В ведомстве предупреждают о фисташках производства Alagözler Gida Paz. Их доставили в Украину из Турции, через Болгарию. Экспортер – Malatya Pazari Kuruyemiscilik Sanayi ve Ticaret AS, украинский получатель товара – киевская компания «Океан компани трейд». В Украине товар из этой партии ищут с 23 декабря.

В фисташках обнаружили афлотоксины в скорлупе. Афлотоксины – органические соединения, являющиеся сильнейшими гепатоканцерогенами. При попадании низкой дозы в организм вызывают афлотоксикоз, угнетение иммунной системы, повреждение ДНК и активацию онкогенов.

В случае обнаружения упомянутой продукции просят обращаться по адресу: проспект Центральный, 288, телефон 30-43-25 и e-mail: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua, viddilbhp@dpssmk.gov.ua.

Напомним, ранее на Николаевщине во время проверки в школьной столовой обнаружили мясо с сальмонеллой.